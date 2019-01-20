"Валенсия" одержала волевую победу в матче с "Сельтой"

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"Валенсия" одержала волевую победу в матче с "Сельтой"

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде победила "Сельту" со счетом 2:1. Счет в концовке первого тайма открыл Нестор Араухо, но во втором тайме победу гостям принесли голы Феррана Торреса и Родриго.

Благодаря этой победе "Валенсия" поднялась на седьмое место в турнирной таблице Примеры, "Сельта" осталась на 17-й позиции.

"Сельта" – "Валенсия" - 1:2 (1:0)
Голы: Араухо, 40 - 1:0, Ферран Торрес, 71 - 1:1, Родриго, 84 - 1:2

"Сельта": Бланко, Ронкалья, Жунка, Мальо, Араухо, Лоботка (Бельтран, 89), Хосабед, Буфаль (Мор, 71), Браис Мендес, Систо (Юльсагер, 82), Макси Гомес.

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Пиччини, Габриэл, Черышев (Гамейро, 61), Парехо, Коклен (Васс, 79), Солер (Ферран Торрес, 61), Санти Мина, Родриго.

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