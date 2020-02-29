"Валенсия" одолела "Бетис" в матче Примеры

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"Валенсия" одолела "Бетис" в матче Примеры

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Валенсия" одержала победу над "Бетисом".

На данный момент "летучие мыши" занимают седьмое место, а "Бетис" - 13-е.

"Валенсия" - "Бетис" 2:1

Голы: Гамейро, 60 - 1:0, Парехо, 89 - 2:0, Морон, 90 - 2:1

"Валенсия": Силлессен, Диакаби, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Кондогбиа, Солер, Ферран Торрес (Собрино, 88), Парехо, Гамейро (Черышев, 74), Макси Гомес (Гедеш, 46).

"Бетис": Роблес, Эдгар Гонсалес (Аленья, 72), Сидней, Эмерсон, Морено, Гуардадо (Морон, 82), Хоакин (Тельо, 72), Фекир, Каналес, Манди, Иглесиас.

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