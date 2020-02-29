"Валенсия" одолела "Бетис" в матче Примеры
В рамках 26-го тура испанской Примеры "Валенсия" одержала победу над "Бетисом".
На данный момент "летучие мыши" занимают седьмое место, а "Бетис" - 13-е.
"Валенсия" - "Бетис" 2:1
Голы: Гамейро, 60 - 1:0, Парехо, 89 - 2:0, Морон, 90 - 2:1
"Валенсия": Силлессен, Диакаби, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Кондогбиа, Солер, Ферран Торрес (Собрино, 88), Парехо, Гамейро (Черышев, 74), Макси Гомес (Гедеш, 46).
"Бетис": Роблес, Эдгар Гонсалес (Аленья, 72), Сидней, Эмерсон, Морено, Гуардадо (Морон, 82), Хоакин (Тельо, 72), Фекир, Каналес, Манди, Иглесиас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14