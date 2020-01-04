"Валенсия" одолела "Эйбар" и вышла на шестое место в Примере
В рамках 19-го тура испанской Примеры "Валенсия" в родных стенах минимально выиграла у "Эйбара".
Победный гол в матче на 27-й минуте забил форвард "летучих мышей" Макси Гомес.
"Валенсия" – "Эйбар" - 1:0
Гол: Макси Гомес, 27 - 1:0.
"Валенсия": Доменек, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Васс, Ферран Торрес, Коклен (Черышев, 89), Парехо, Солер, Родриго (Кондогбиа, 83), Макси Гомес (Гамейро, 71).
"Эйбар": Дмитрович, Техеро, Оливейра, Хосе Анхель, Бигас, Экспосито, Альварес (Атьенса, 65), Леон, Инуи (Де Бласис, 71), Шарлес (Кике Гонсалес, 82), Энрик.
Удаление: Оливейра (90).
Набрав три очка, левантийцы поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а баски остались на 16-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|19
|35
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|18
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|18
|10