"Валенсия" одолела "Эйбар" и вышла на шестое место в Примере

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"Валенсия" одолела "Эйбар" и вышла на шестое место в Примере

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Валенсия" в родных стенах минимально выиграла у "Эйбара".

Победный гол в матче на 27-й минуте забил форвард "летучих мышей" Макси Гомес.

"Валенсия" – "Эйбар" - 1:0

Гол: Макси Гомес, 27 - 1:0.

"Валенсия": Доменек, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Васс, Ферран Торрес, Коклен (Черышев, 89), Парехо, Солер, Родриго (Кондогбиа, 83), Макси Гомес (Гамейро, 71).

"Эйбар": Дмитрович, Техеро, Оливейра, Хосе Анхель, Бигас, Экспосито, Альварес (Атьенса, 65), Леон, Инуи (Де Бласис, 71), Шарлес (Кике Гонсалес, 82), Энрик.

Удаление: Оливейра (90).

Набрав три очка, левантийцы поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата, а баски остались на 16-й строчке.

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