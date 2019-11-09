"Валенсия" одолела "Гранаду" в матче Примеры
В 13-м туре испанской Примеры "Валенсия" одержала победу над "Гранадой".
Теперь "Валенсия" с 20 очками занимает 13-е место, а "Гранада" остается на 6-м, хоть также имеет 20 очков.
"Валенсия" - "Гранада" 2:0
Голы: Васс, 74 - 1:0, Ферран Торрес, 90 - 2:0
"Валенсия": Силлессен, Гарай, Гайя, Габриэл Паулиста, Васс, Ферран Торрес, Кондогбиа (Коста, 36), Парехо, Вальехо (Ли Кан Ин, 87), Родриго (Гамейро, 52), Макси Гомес.
"Гранада": Руй Силва, Нева (Фернандес, 81), Херман Санчес, Кини, Дуарте, Эррера, Пуэртас, Вадильо, Азиз (Мачис, 75), Гоналон (Монторо, 63), Сольдадо.
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|Барселона
|11
|22
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|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
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|Гранада
|13
|20
|7
|Валенсия
|13
|20
|8
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|Вильярреал
|12
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|Атлетик Бильбао
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|12
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|9
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