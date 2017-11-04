"Валенсия" оформляет крупную победу в матче с "Леганесом"

Одиннадцатый тур в испанской Ла Лиге начинался на стадионе "Месталья". Один из лидеров чемпионата "Валенсия" принимал представителя пригорода Мадрида – "Леганес", который после сыгранной четверти турнира оказался, неожиданно для многих, по соседству с зоной УЕФА. Так что матч ожидался интересным.

Встречу хозяева поля начали в неспешном темпе, а вот "огурцы" уже на 3-й минуте заработали угловой. Бове принял мяч после подачи и сразу же пробил по воротам, но Нето мяч отбил.

Впрочем, эта атака "Леганеса" на долгое время оставалась единственной. В скором времени "Лос Чес" прибрали инициативу в свои руки и на 13-й минуте Гуэдеш заработал перспективный штрафной вблизи линии штрафной. К мячу подошел Парехо и пробил сильно низом. Сфера задела стенку и дезориентировав Куэльяра, влетела в сетку – 1:0.

Однако забитый мяч практически никак не повлиял на ход поединка. Разве что команда Марселино Тораля заиграла чуть спокойнее. Гости же через некоторое время продолжили набеги на ворота Нето. Так в одном из эпизодов "Пепинерос" заработали стандарт и после подачи в штрафную головой пробивал Габриэль, но голкипер "Валенсии" без труда забрал мяч. В следующей атаке пробивал из пределов штрафной Эрасо, но удар пришелся прямо в Нето. А на 41-й минуте "Леганес" имел наилучший шанс отквитать гол. Мурильо в своей штрафной махнул мимо мяча, снаряд на линии вратарской подхватил Бове, но зарядил выше перекладины.

По всей видимости, в перерыве Тораль нашел нужные слова для своих подопечных, и на второй тайм "Валенсия" вышла с другим настроем. Уже на 55-й минуте хозяева поля обязаны были удваивать результат. Родриго протащил мяч до штрафной и выдал пас вперед на Гуэдеша, который убрал на замахе соперника и пробил в дальний угол. Куэльяр явно не дотягивался до мяча, но тот угодил в штангу.

В череде атак "Лос Чес" был и выпад к воротам Нето. Эрасо воспользовался ошибкой защиты соперника и выскочил один на один с голкипером "летучих мышей", но не сумел в ближнем бою переиграть бразильца. А всего через две минуты "Леганес" получил ответку. Перейра подхватил мяч на правом фланге и тут же навесил на линию вратарской. Оказавшийся в гордом одиночестве Родриго головой вколотил снаряд в сетку – 2:0.

Точка же в матче была поставлена за десять минут до финального свистка. Санти Мина вывел Родриго на ударную позицию, тот пытался поймать Куэльяра на противоходе, но голкипер "огурцов" все же дотянулся до мяча, отбив его в сторону. К сфере устремился Санти Мина и недалеко от лицевой был атакован Сиовасом – пенальти. Сам же пострадавший и пробил с "точки" – 3:0.

В оставшееся время до конца матча "Валенсия" спокойно довела игру до логичного завершения, добыв седьмую кряду победу в Ла Лиге.

"Валенсия" – "Леганес" – 3:0

Голы: Парехо, 14 – 1:0. Родриго, 71 – 2:0. Санти Мина, 82, с пенальти – 3:0.

"Валенсия": Нето, Монтойя, Мурильо, Гарай, Гайя, Кондогбия, Парехо, Гуэдеш, Солер (Перейра, 65), Дзадза (Санти Мина, 78), Родриго (Латорре, 86).

"Леганес": Куэльяр, Сальдуа (Тито, 76), Сиовас, Муньос, Рико, Моран (Гумбау, 60), Брашанац, Эрасо (Эль-Жар, 69), Габриэль, Бове, Шимановски.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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