"Валенсия" оформляет крупную победу в матче с "Леганесом"
Одиннадцатый тур в испанской Ла Лиге начинался на стадионе "Месталья". Один из лидеров чемпионата "Валенсия" принимал представителя пригорода Мадрида – "Леганес", который после сыгранной четверти турнира оказался, неожиданно для многих, по соседству с зоной УЕФА. Так что матч ожидался интересным.
Встречу хозяева поля начали в неспешном темпе, а вот "огурцы" уже на 3-й минуте заработали угловой. Бове принял мяч после подачи и сразу же пробил по воротам, но Нето мяч отбил.
Впрочем, эта атака "Леганеса" на долгое время оставалась единственной. В скором времени "Лос Чес" прибрали инициативу в свои руки и на 13-й минуте Гуэдеш заработал перспективный штрафной вблизи линии штрафной. К мячу подошел Парехо и пробил сильно низом. Сфера задела стенку и дезориентировав Куэльяра, влетела в сетку – 1:0.
Однако забитый мяч практически никак не повлиял на ход поединка. Разве что команда Марселино Тораля заиграла чуть спокойнее. Гости же через некоторое время продолжили набеги на ворота Нето. Так в одном из эпизодов "Пепинерос" заработали стандарт и после подачи в штрафную головой пробивал Габриэль, но голкипер "Валенсии" без труда забрал мяч. В следующей атаке пробивал из пределов штрафной Эрасо, но удар пришелся прямо в Нето. А на 41-й минуте "Леганес" имел наилучший шанс отквитать гол. Мурильо в своей штрафной махнул мимо мяча, снаряд на линии вратарской подхватил Бове, но зарядил выше перекладины.
По всей видимости, в перерыве Тораль нашел нужные слова для своих подопечных, и на второй тайм "Валенсия" вышла с другим настроем. Уже на 55-й минуте хозяева поля обязаны были удваивать результат. Родриго протащил мяч до штрафной и выдал пас вперед на Гуэдеша, который убрал на замахе соперника и пробил в дальний угол. Куэльяр явно не дотягивался до мяча, но тот угодил в штангу.
В череде атак "Лос Чес" был и выпад к воротам Нето. Эрасо воспользовался ошибкой защиты соперника и выскочил один на один с голкипером "летучих мышей", но не сумел в ближнем бою переиграть бразильца. А всего через две минуты "Леганес" получил ответку. Перейра подхватил мяч на правом фланге и тут же навесил на линию вратарской. Оказавшийся в гордом одиночестве Родриго головой вколотил снаряд в сетку – 2:0.
Точка же в матче была поставлена за десять минут до финального свистка. Санти Мина вывел Родриго на ударную позицию, тот пытался поймать Куэльяра на противоходе, но голкипер "огурцов" все же дотянулся до мяча, отбив его в сторону. К сфере устремился Санти Мина и недалеко от лицевой был атакован Сиовасом – пенальти. Сам же пострадавший и пробил с "точки" – 3:0.
В оставшееся время до конца матча "Валенсия" спокойно довела игру до логичного завершения, добыв седьмую кряду победу в Ла Лиге.
"Валенсия" – "Леганес" – 3:0
Голы: Парехо, 14 – 1:0. Родриго, 71 – 2:0. Санти Мина, 82, с пенальти – 3:0.
"Валенсия": Нето, Монтойя, Мурильо, Гарай, Гайя, Кондогбия, Парехо, Гуэдеш, Солер (Перейра, 65), Дзадза (Санти Мина, 78), Родриго (Латорре, 86).
"Леганес": Куэльяр, Сальдуа (Тито, 76), Сиовас, Муньос, Рико, Моран (Гумбау, 60), Брашанац, Эрасо (Эль-Жар, 69), Габриэль, Бове, Шимановски.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Валенсия" – "Леганес" – 3:0 (обзор)
опрос
главное
-
Матч с явным фаворитом: "Реал" на своем поле примет "Лас-Пальмас"
-
В ожидании победы: "Зенит" постарается прервать неудачную серию в матче с "Рубином"
-
Хэдлайнер лондонско-манчестерского противостояния: "Челси" против "Юнайтед"
-
Неприятная домашняя традиция: "Спартак" впервые попробует обыграть "Уфу" на своем поле
-
Гвардиола потирает руки: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Арсенала"
Лента новостей
-
Асенсио беспокоится из-за своего положения в "Реале"
-
Мата сравнил Лукаку с Дрогба
-
Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"
-
Неймар может пропустить ближайшие игры за сборную Бразилии
-
"Реал" следит за двумя хавбеками "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" может отказаться от подписания Озила из-за его высоких финансовых требований
-
Суарес продлил свою антирекордную "сухую" серию в "Барселоне"
-
Гаджиев: "То, как сыграли против "Анжи" - это кошмар"
-
"Мариуполь" - "Шахтер" - 1:3 (обзор)
-
Ходжсон: "Алекс Фергюсон сказал, что этот парень может стать одним из лучших полузащитников Европы"
-
Алькасер: "Хочу остаться в "Барселоне"
-
"Реалу" интересен защитник "Лацио"
-
"Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (обзор)
-
"Шахтер" взял верх над "Мариуполем"
-
"Тоттенхэм" минимально обыграл "Кристал Пэлас"
-
Натхо: "Хотим сохранить набранный ход после победы в Базеле"
-
"Милан" намерен заполучить Конте
-
"Интер" - "Торино" - 1:1 (обзор)
-
"Интер" потерял очки в матче с "Торино"
-
"Амкар" - "Анжи" - 1:2 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|4
|Реал Мадрид
|10
|20
|5
|Севилья
|11
|19
|6
|Вильярреал
|10
|17
|7
|Бетис
|11
|17
|8
|Леганес
|11
|17
|9
|Реал Сосьедад
|10
|14
|10
|Хетафе
|11
|13
|11
|Эспаньол
|11
|13
|12
|Леванте
|10
|12
|13
|Жирона
|10
|12
|14
|Сельта Виго
|10
|11
|15
|Атлетик Бильбао
|10
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|10
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|10
|6
|20
|Малага
|10
|4