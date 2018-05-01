"Валенсия" определилась с будущим Кондогбия

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"Валенсия" определилась с будущим Кондогбия
"Валенсия" выкупит у "Интера" французского полузащитника Жоффрея Кондогбия, сообщает Cadena Ser.

По сведениям издания, испанский клуб согласовал сумму трансфера игрока в размере 25 миллионов евро. Эти деньги будут выплачиваться в течение четырех лет.

В этом сезоне 25-летний Кондогбия выступает за "Валенсию" на правах аренды, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

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