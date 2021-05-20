"Валенсия" определилась с новым тренером

Теги валенсияхетафе

"Валенсия" определилась с новым тренеромФото: инстаграм Бордаласа

Хосе Бордалас станет новым тренером "Валенсии", сообщает журналист Carrusel Madrid Антонио Самбрано.

По сведениям источника, 57-летний специалист подпишет с "летучими мышами" трехлетнее соглашение.

На данный момент Бордалас возглавляет "Хетафе", который 23 мая проведет последнюю игру в сезоне против "Гранады".

Отметим, что за тур до конца чемпионата "Валенсия" занимает 13-е место, а "Хетафе" - 16-е.

Читайте также: Черышев провёл 100-й матч за "Валенсию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лэмпард может возглавить вылетевший из АПЛ клуб

Лэмпард может возглавить вылетевший из АПЛ клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов