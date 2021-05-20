"Валенсия" определилась с новым тренером

Фото: инстаграм Бордаласа

Хосе Бордалас станет новым тренером "Валенсии", сообщает журналист Carrusel Madrid Антонио Самбрано.

По сведениям источника, 57-летний специалист подпишет с "летучими мышами" трехлетнее соглашение.

На данный момент Бордалас возглавляет "Хетафе", который 23 мая проведет последнюю игру в сезоне против "Гранады".

Отметим, что за тур до конца чемпионата "Валенсия" занимает 13-е место, а "Хетафе" - 16-е.

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