"Валенсия" определилась со стоимостью Родриго

"Валенсия" определилась с трансферной стоимостью нападающего Родриго Морено, сообщает Marca.

По сведениям издания, "летучие мыши" готовы продать 22-летнего футболиста не менее чем за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Родриго сыграл за "Валенсию" 42 матча, забил 19 голов и сделал 6 ассистов.

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