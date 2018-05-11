"Валенсия" определилась со стоимостью Родриго

Теги валенсияродриго

"Валенсия" определилась со стоимостью Родриго

"Валенсия" определилась с трансферной стоимостью нападающего Родриго Морено, сообщает Marca.

По сведениям издания, "летучие мыши" готовы продать 22-летнего футболиста не менее чем за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Родриго сыграл за "Валенсию" 42 матча, забил 19 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Дзадза может покинуть "Валенсию". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов