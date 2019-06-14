Валенсия определился с новым клубом

Стало известно, где продолжит карьеру бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Луис Антонио Валенсия.

33-летний футболист решил вернуться в Эквадор и подписать контракт с "ЛДУ Кито".

"Да, это правда. Всё согласовано", - подтвердил грядущий трансфер сам Валенсия.

По информации El Universo, "ЛДУ Кито" объявит о переходе звёздного игрока после завершения Кубка Америки-2019.

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