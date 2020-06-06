"Валенсия" опубликовала обращение Черышева на русском языке

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"Валенсия" опубликовала обращение Черышева на русском языке

Вингер "Валенсии" Денис Черышев обратился к болельщикам. Соответствующее видео появилось в инстаграме "летучих мышей".

"Всем привет. Меня зовут Денис Черышев. Я - футболист "Валенсии". Я хотел бы поддержать всех заболевших коронавирусом людей, которые сейчас сидят дома на карантине и не могут выходить. Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и мы все сможем вернуться к обычной жизни. Всем большой привет, всех обнимаю. И не болейте!", - сказал 29-летний футболист на русском языке.

В текущем сезоне россиянин сыграл за "Валенсию" 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Во всём мире коронавирусом заразились почти 7 миллионов человек, из-за этой инфекции уже умерли порядка 400 тысяч инфицированных.

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