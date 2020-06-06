"Валенсия" опубликовала обращение Черышева на русском языке
Вингер "Валенсии" Денис Черышев обратился к болельщикам. Соответствующее видео появилось в инстаграме "летучих мышей".
"Всем привет. Меня зовут Денис Черышев. Я - футболист "Валенсии". Я хотел бы поддержать всех заболевших коронавирусом людей, которые сейчас сидят дома на карантине и не могут выходить. Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится, и мы все сможем вернуться к обычной жизни. Всем большой привет, всех обнимаю. И не болейте!", - сказал 29-летний футболист на русском языке.
В текущем сезоне россиянин сыграл за "Валенсию" 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Во всём мире коронавирусом заразились почти 7 миллионов человек, из-за этой инфекции уже умерли порядка 400 тысяч инфицированных.
Не пропустите: Черышев заявил, что рад возобновлению сезона РПЛ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Шахтер" и "Заря" одержали победы в УПЛ
-
Левандовски и Мюллер не помогут "Баварии" в следующем матче
-
"РБ Лейпциг" - об уходе Вернера: "Сделка с "Челси" еще не заключена"
-
"Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Сити" вступил в борьбу за Теллеса
-
У ЦСКА появилось три конкурента в борьбе за Вагнера Лава
-
"Ювентус" предлагает "Роме" обмен футболистами
-
Тедеско сообщил Цорну, какого опорника он хочет видеть в "Спартаке"
-
2
"Очень скучал по этому месту". Месси выложил фото с "Камп Ноу"
-
2
"Барселона" отклонила 100-миллионное предложение по Ансу Фати
-
"Валенсия" опубликовала обращение Черышева на русском языке
-
Третий клуб МЛС включился в борьбу за Пасторе
-
Лучший игрок "Байера" пропустит матч с "Баварией"
-
Макеев назвал главное нововведение в "Спартаке" после назначения Карреры
-
"Ювентус" согласовал трансфер защитника "Вероны"
-
Касильяс рассказал, как поздравил Рамоса после финала Лиги Чемпионов-2014
-
Луис Суарес готов вернуться на поле после пятимесячного перерыва
-
"Ливерпуль" никого не купит этим летом
-
Форвард "Манчестер Юнайтед" Игало рассказал о своём отношении к расизму
-
Отец Кузяева прокомментировал слухи о будущем сына в "Зените"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14