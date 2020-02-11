"Валенсия" опубликовала заявление о готовности Черышева к матчу с "Атлетико"

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"Валенсия" опубликовала заявление о готовности Черышева к матчу с "Атлетико"

Появилась информация о степени готовности вингера "Валенсии" Дениса Черышева к матчу 24-го тура Примеры против мадридского "Атлетико".

Как сообщает официальный сайт "летучих мышей", восстановление россиянина после травмы задней поверхности бедра находится на завершающей стадии.

Ожидается, что в ближайшее время 29-летний футболист вернётся к тренировкам в общей группе и, соответственно, будет готов к поединку с "матрасниками".

Напомним, что матч между "Валенсией" и "Атлетико" состоится в пятницу, 14 февраля.

Из-за повреждения Черышев не выходил на поле с 19 января.

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