"Валенсия" опубликовала заявление по поводу состояния здоровья Марселино

"Валенсия" на своём официальном сайте опубликовала заявление по поводу состояния здоровья главного тренера команды Марселино Гарсии Тораля.

Напомним, что наставник "летучих мышей" в конце прошлой недели попал в ДТП - в его автомобиль врезался кабан.

"Тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль в ближайшие несколько дней продолжит пребывать в режиме покоя в соответствии с медицинскими предписаниями, чтобы завершить полное восстановление от физических проблем, ставших следствием дорожного инцидента. Затем тренер вернётся к своим функциям в "Валенсии" и будет руководить первой командой" - говорится в заявлении клуба.

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