"Валенсия" оригинально объявила о возвращении Черышева

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"Валенсия" оригинально объявила о возвращении Черышева

"Валенсия" оригинально объявила о возвращении полузащитника Дениса Черышева.

В официальном твиттере клуба появилась запись на русском языке, которая гласит: "Летучая мышь возвращается домой". Также к публикации прикреплён эмодзи в виде флага России.

Напомним, что 27-летний Черышев уже выступал за "Валенсию" на правах аренды в период с февраля по май 2016 года. | http://soccernews.ru

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