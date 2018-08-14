"Валенсия" оригинально объявила о возвращении Черышева

"Валенсия" оригинально объявила о возвращении полузащитника Дениса Черышева.

В официальном твиттере клуба появилась запись на русском языке, которая гласит: "Летучая мышь возвращается домой". Также к публикации прикреплён эмодзи в виде флага России.





летучая мышь возвращается домой pic.twitter.com/pfiP4Ygw8X — Valencia CF (@valenciacf) 14 августа 2018 г.

Напомним, что 27-летний Черышев уже выступал за "Валенсию" на правах аренды в период с февраля по май 2016 года. | http://soccernews.ru