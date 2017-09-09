"Валенсия" отказалась от приобретения защитника "Барселоны"

"Валенсия" отказалась от приобретения защитника каталонской "Барселоны" Алейша Видаля, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в последний день трансферного окна "сине-гранатовые" предложили "летучим мышам" подписать своего 28-летнего бека. Однако "Валенсию" не устроила сумма в 15 миллионов евро, которую за игрока хотела получить "Барса".

Напомним, "Барселона" может быть исключена из Ла Лиги. | soccernews.ru