"Валенсия" отказалась от приобретения защитника "Барселоны"
"Валенсия" отказалась от приобретения защитника каталонской "Барселоны" Алейша Видаля, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, в последний день трансферного окна "сине-гранатовые" предложили "летучим мышам" подписать своего 28-летнего бека. Однако "Валенсию" не устроила сумма в 15 миллионов евро, которую за игрока хотела получить "Барса".
Напомним, "Барселона" может быть исключена из Ла Лиги. | soccernews.ru
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