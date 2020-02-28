"Валенсия" отменила все командные мероприятия перед матчем с "Бетисом" из-за коронавируса
"Валенсия" сообщила на официальном сайте о первых случаях заражения коронавирусом в Валенсии.
По данным клуба, все мероприятия перед матчем с "Бетисом" отменены, включая пресс-конференцию по причине усиления профилактических мер по борьбе с инфекцией.
Ранее сообщалось, что в Испании уже 23 человека заражены.
Матч "Валенсия" - "Бетис" состоится 29 февраля. Начало - в 18:00 (мск).
А еще: Испанский журналист заразился коронавирусом после выезда на матч "Аталанта" - "Валенсия"| http://soccernews.ru
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|3
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
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|27
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|Бетис
|20
|27
|12
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|17
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