"Валенсия" отменила все командные мероприятия перед матчем с "Бетисом" из-за коронавируса

"Валенсия" сообщила на официальном сайте о первых случаях заражения коронавирусом в Валенсии.

По данным клуба, все мероприятия перед матчем с "Бетисом" отменены, включая пресс-конференцию по причине усиления профилактических мер по борьбе с инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Испании уже 23 человека заражены.

Матч "Валенсия" - "Бетис" состоится 29 февраля. Начало - в 18:00 (мск).

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