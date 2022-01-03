"Валенсия" отправила Джейсона в "Алавес"

Фото твиттер "Валенсии"

Правый вингер "Валенсии" Джейсон официально сменил команду.

"Летучие мыши" объявили о переходе 27-летнего футболиста в "Алавес".

Детали сделки не раскрываются. Рыночная стоимость испанца - 2,5 миллиона евро.

Джейсон выступал за "Валенсию" с 2019 года, он сыграл 28 матчей, результативными действиями не отличался.

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