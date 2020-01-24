"Валенсия" озвучила диагноз Черышева

Пресс-служба "Валенсии" опубликовала заявление о новой травме вингера команды Дениса Черышева.

Сообщается, что у 29-летнего россиянина диагностировано повреждение задней поверхности левого бедра.

Информация о сроках восстановления футболиста будет озвучена позднее.

Напомним, что Черышев травмировался 19 января во время игры с "Мальоркой" (1:4).

В текущем сезоне игрок провёл за "Валенсию" 16 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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