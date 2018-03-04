"Валенсия" - первая команда Ла Лиги в этом сезоне, в которой три игрока забили не менее 10 голов

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"Валенсия" - первая команда Ла Лиги в этом сезоне, в которой три игрока забили не менее 10 голов

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле играет с "Бетисом" (1:0, перерыв).

Счет в этой встрече открыл нападающий "летучих мышей" Родриго Морено.

Стоит отметить, что "Валенсия" стала первым клубом Ла Лиги в этом сезоне, в котором три игрока забили не менее 10 голов.

11 голов на счету Санти Мины и по 10 раз отличились Симоне Дзадза и Морено.

У трех первых команд Примеры следующие показатели: "Барселона" (Месси - 24, Суарес - 20, Паулиньо - 8), "Атлетико" (Гризманн - 15, Корреа - 6, Гамейро - 5), "Реал" (Роналду - 16, Бэйл - 8, Асенсио - 6).

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2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
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