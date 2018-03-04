"Валенсия" - первая команда Ла Лиги в этом сезоне, в которой три игрока забили не менее 10 голов

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле играет с "Бетисом" (1:0, перерыв).

Счет в этой встрече открыл нападающий "летучих мышей" Родриго Морено.

Стоит отметить, что "Валенсия" стала первым клубом Ла Лиги в этом сезоне, в котором три игрока забили не менее 10 голов.

11 голов на счету Санти Мины и по 10 раз отличились Симоне Дзадза и Морено.

У трех первых команд Примеры следующие показатели: "Барселона" (Месси - 24, Суарес - 20, Паулиньо - 8), "Атлетико" (Гризманн - 15, Корреа - 6, Гамейро - 5), "Реал" (Роналду - 16, Бэйл - 8, Асенсио - 6).

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