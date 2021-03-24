Валенсия планирует продать своих лидеров

Теги валенсияяспер силлессенмакси гомесгонсалу гедеш

Валенсия планирует продать своих лидеровФото: Твиттер @valenciacf 
"Валенсия" планирует устроить распродажу ключевых игроков для уменьшения расходов, сообщает As.

Владелец клуба Питер Лим планирует в летнее трансферное окно приобрести менее дорогих игроков.

По данным источника "летучие мыши" готовы отказаться от услуг голкипера Яспера Силлессена и нападающего Макси Гомеса.

Кроме этих ведущих футболистов, "левантийцы" хотят отдать в аренду с обязательным выкупом полузащитника Гонсалу Гедеша. Напомним, что игрока купили в 2018 году у ПСЖ за 40 млн евро.

Несмотря на такие радикальные меры по обновлению состава, в следующем сезоне перед "Валенсией" будет стоять задача попасть в Лигу Европы.

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