"Валенсия" победила "Бетис"

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"Валенсия" победила "Бетис"

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Валенсия" дома переиграла "Бетис" благодаря голам Родриго Морено и Симоне Дзадзы. После этого матча "Валенсия" занимает четвертое место в Ла Лиге, "Бетис" остался на девятой позиции.

"Валенсия" – "Бетис" - 2:0 (1:0)
Голы: Родриго, 23 - 1:0, Дзадза, 47 - 2:0

"Валенсия": Нето, Мурильо, Гайя, Монтойя, Габриэл, Солер (Коклен, 74), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Санти Мина (Дзадза, 37), Родриго (Ферран Торрес, 84).

"Бетис": Адан, Бартра, Амат (Тельо, 83), Фирпо, Манди, Санчес, Камараса (Рубен Кастро, 69), Гарсия, Фабиан Руис, Барраган (Герреро, 59), Морон.

Не пропустите: "Валенсия" - первая команда Ла Лиги в этом сезоне, в которой три игрока забили не менее 10 голов. | http://soccernews.ru

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