"Валенсия" победила "Сельту" в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен
В матче 16-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде обыграла "Сельту" со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Уго Дуро и Макси Гомеса. В составе гостей отличился Яго Аспас.
"Валенсия", набрав 22 очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 16 очками осталась на 14-й позиции.
"Сельта" – "Валенсия" - 1:2 (1:1)
Голы: Аспас, 11 - 1:0, Дуро, 19 - 1:1, Макси Гомес, 53 - 1:2
"Сельта": Дитуро, Васкес, Араухо (Мурильо, 74), Айду, Галан, Денис Суарес, Мендес, Серви (Солари, 58), Бельтран (Нолито, 57), Аспас (Тапия, 16), Санти Мина.
"Валенсия": Силлессен, Пиччини (Тони Лато, 73), Альдерете, Гильямон, Гайя, Васс, Солер, Куандреди (Рачич, 52), Элдер Кошта (Гедеш, 83), Макси Гомес (Маркос Андре, 83), Дуро (Муса, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14