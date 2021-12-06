"Валенсия" победила "Сельту" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде обыграла "Сельту" со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Уго Дуро и Макси Гомеса. В составе гостей отличился Яго Аспас.

"Валенсия", набрав 22 очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 16 очками осталась на 14-й позиции.

"Сельта" – "Валенсия" - 1:2 (1:1)

Голы: Аспас, 11 - 1:0, Дуро, 19 - 1:1, Макси Гомес, 53 - 1:2

"Сельта": Дитуро, Васкес, Араухо (Мурильо, 74), Айду, Галан, Денис Суарес, Мендес, Серви (Солари, 58), Бельтран (Нолито, 57), Аспас (Тапия, 16), Санти Мина.

"Валенсия": Силлессен, Пиччини (Тони Лато, 73), Альдерете, Гильямон, Гайя, Васс, Солер, Куандреди (Рачич, 52), Элдер Кошта (Гедеш, 83), Макси Гомес (Маркос Андре, 83), Дуро (Муса, 84).

Не пропустите: Мбаппе ярко высказался о несостоявшемся переходе в "Реал". | http://soccernews.ru