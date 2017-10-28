"Валенсия" побеждает в седьмом матче подряд: "летучие мыши" взяли верх над "Алавесом"

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"Валенсия" побеждает в седьмом матче подряд: "летучие мыши" взяли верх над "Алавесом"

В рамках десятого тура испанской Примеры "Валенсия" в гостях обыграла "Алавес" со счётом 2:1. Таким образом, "летучие мыши" победили в седьмом матче подряд и вплотную приблизились к лидирующей "Барселоне".

"Алавес" – "Валенсия" - 1:2

Голы: Дзадза, 34 - 0:1, Руано, 49 - 1:1, Родриго, 66 (пенальти) - 1:2.

"Алавес": Пачеко, Руано, Диегес, Вигарай, Эли, Мубарак, Педраса, Ману Гарсия, Пина (Собрино, 81), Сантос, Мунир (Кркич, 73).

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Монтойя, Габриэл, Перейра, Кондогбиа, Солер (Максимович, 87), Гонсалу Гедеш (Тони Лато, 77), Родриго, Дзадза (Санти Мина, 79).

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ю.

Дзаза крут

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