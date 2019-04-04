"Валенсия" побила клубный рекорд 77-летней давности

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Валенсия" в родных стенах взяла верх над "Реалом" со счётом 2:1.

"Летучие мыши" продлили свою беспроигрышную серию до 17 матчей - это новый клубный рекорд. Ранее левантийцы не уступали на протяжении 16 игр в сезоне 1941/42.

"Валенсия" не знает поражений с 22 января. С тех пор команда одержала 10 побед и 7 раз сыграла вничью.

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