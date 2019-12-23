"Валенсия" поборется за трансферную цель ПСЖ

"Валенсия" стала вторым претендентом на полузащитника "Милана" Лукаса Пакету, сообщает итальянская пресса.

"Летучие мыши" готовы поспорить за перспективного бразильца с ПСЖ, который также заинтересован в нём.

"Россонери" могут продать 22-летнего футболиста за 30-35 миллионов евро.

В текущем сезоне Пакета сыграл за "Милан" 13 матчей и сделал 1 ассист. Хавбек недоволен количеством игровой практики, поэтому рассматривает вариант со сменой команды.

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