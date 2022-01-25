"Валенсия" подписала защитника Эрая Джёмерта

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"Валенсия" подписала защитника Эрая Джёмерта

Фото: инстаграм "Валенсии"\Автор неизвестен

"Валенсия" официально объявила о трансфере швейцарского защитника "Базеля" Эрая Джёмерта.

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на четыре с половиной сезона - до 30 июня 2026 года. Швейцарский клуб получил за центрального защитника около 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что подписании Джёмерта личная инициатива главного тренера "Валенсии" Хосе Бордаласа, который знаком с ним с матчей Лиги Европы против "Базеля", когда он тренировал "Хетафе".

В нынешнем сезоне футболист сборной Швейцарии сыграл 9 матчей в национальном первенстве, в которых сумел отличиться одним забитым голом.

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