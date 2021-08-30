"Валенсия" подписала защитника "Гранады"

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"Валенсия" подписала защитника "Гранады"Фото: инстаграм Фулькье/Автор неизвестен

Защитник "Гранады" Димитри Фулькье продолжит карьеру в другом клубе Ла Лиги.

О трансфере футболиста официально объявила "Валенсия".

Контракт игрока с "летучими мышами" рассчитан на четыре сезона, до июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что за этот переход "Валенсия" заплатит около 3.5 миллионов евро.

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