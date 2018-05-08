"Валенсия" подпишет хавбека "Сельты"

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"Валенсия" подпишет хавбека "Сельты"

"Валенсия" подпишет полузащитника "Сельты" Даниэля Васса, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, клубы уже договорились об условиях трансфера - "летучие мыши" заплатят за 28-летнего датчанина семь миллионов евро.

В этом сезоне Васс сыграл за "Сельту" 37 матчей, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

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