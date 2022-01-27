"Валенсия" подпишет Илайша Мориба

Теги валенсиярб лейпцигилайш морибатрансферы

"Валенсия" подпишет Илайша Мориба

Фото: инстаграм Мориба\Автор неизвестен

19-летний хавбек "РБ Лейпциг" Илайш Мориба близок к тому, чтобы вернуться в Ла Лигу, откуда ушел прошлым летом, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, воспитанник "Барселоны" перейдет в "Валенсию" на права аренды до конца нынешнего сезона, но будет возможен вариант, при котором аренда будет продлена еще и на следующую кампанию.

Напомним, что прошлым летом футболист ответил отказом на предложение "Барселоны" о продлении контракта, после чего за 22 миллиона евро включая бонусы перешел в "Лейпциг".

В текущем сезоне Мориба сыграл в 6 матчах немецкого клуба, из которых всего два в Бундеслиге.

Также не пропустите: Эрнесто Вальверде высказался о своей работе в "Барселоне". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" объявил о трансфере Даниэля Васса

"Атлетико" объявил о трансфере Даниэля Васса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов