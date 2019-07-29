"Валенсия" подпишет воспитанника "Локомотива"

"Валенсия" интересуется хавбеком "Локомотива" Владиславом Карапузовым.

Сообщается, что 19-летний воспитанник "железнодорожников" прибыл в Испанию для прохождения медобследования. Ожидается, что сначала игрок будет выступать за молодежный состав "Валенсии".

Напомним, что этим летом "Валенсия" выкупила права на футболиста сборной России Дениса Черышева.

В прошлом сезоне Карапузов провел 7 игр в Юношеской Лиге УЕФА, забил один гол и отдал один ассист.

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