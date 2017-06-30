"Валенсия" подтвердила переход Энцо Переса в "Ривер Плейт"

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"Валенсия" подтвердила переход Энцо Переса в "Ривер Плейт"

Аргентинский полузащитник "Валенсии" Энцо Перес перешел в "Ривер Плейт", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

31-летний Перес выступал за "Валенсию" с 2015 года, провел за клуб 74 матча и не забил ни одного гола. Ранее играл за "Годой Крус", "Эстудиантес" и "Бенфику". За сборную Аргентины сыграл 19 поединков и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

Не пропустите: Энцо Перес переходит в "Ривер Плейт". | http://soccernews.ru

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