"Валенсия" подтвердила переход Энцо Переса в "Ривер Плейт"

Аргентинский полузащитник "Валенсии" Энцо Перес перешел в "Ривер Плейт", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

31-летний Перес выступал за "Валенсию" с 2015 года, провел за клуб 74 матча и не забил ни одного гола. Ранее играл за "Годой Крус", "Эстудиантес" и "Бенфику". За сборную Аргентины сыграл 19 поединков и забил 1 мяч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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