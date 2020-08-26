"Валенсия" подтвердила предстоящий трансфер Родриго в "Лидс"
Нападающий "Валенсии" Родриго Морено перейдет в "Лидс", сообщается на официальном сайте испанского клуба.
"Летучие мыши" поблагодарили футболиста за выступления за клуб. Трансфер форварда будет оформлен после того, как Родриго пройдет медицинское обследование в расположении английского клуба.
29-летний Родриго выступает за "Валенсию" с 2014 года. Всего он провел за клуб 220 матчей во всех турнирах, забил 59 голов и отдал 41 результативную передачу. Ранее играл за "Реал", "Бенфику" и "Болтон". За сборную Испании сыграл 22 матча и забил восемь голов.
Не пропустите: "Валенсия" нацелилась на бразильца из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 августа
-
"Валенсия" подтвердила предстоящий трансфер Родриго в "Лидс"
-
Дэйли Блинду стало плохо во время товарищеского матча с "Гертой"
-
Жозеп Бартомеу отказался уйти из "Барселоны"
-
2
Месси решил уйти из "Барселоны" из-за Суареса
-
Далер Кузяев отказался продлевать контракт с "Зенитом"
-
Лионель Месси решил перейти в "Манчестер Сити"
-
3
"Барселона" написала ответ Месси, который решил покинуть клуб
-
ПАОК и "Црвена Звезда" одержала победы в квалификации Лиги Чемпионов
-
7
Фанаты "Барселоны" протестуют из-за возможного ухода Месси
-
"Аталанта" сделала новое предложение по трансферу Миранчука
-
3
Президент "Барселоны" может уйти в отставку из-за Месси
-
Президент Каталонии высказался о желании Месси уйти из "Барселоны"
-
"Лидс" договорился о переходе форварда, которым интересовались "Реал" и "Барселона"
-
2
Месси решил покинуть "Барселону" после разговора с Куманом
-
Киевское "Динамо" завоевало первый трофей под руководством Луческу
-
3
Уткин назвал новый клуб Месси
-
Тульский "Арсенал" и "Химки" сыграли вничью в матче РПЛ
-
3
Линекер: "Будет ужасно, если дело закончится судом между "Барселоной" и Месси"
-
"Локомотив" отреагировал на решение Лионеля Месси покинуть "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18