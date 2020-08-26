"Валенсия" подтвердила предстоящий трансфер Родриго в "Лидс"

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"Валенсия" подтвердила предстоящий трансфер Родриго в "Лидс"

Нападающий "Валенсии" Родриго Морено перейдет в "Лидс", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

"Летучие мыши" поблагодарили футболиста за выступления за клуб. Трансфер форварда будет оформлен после того, как Родриго пройдет медицинское обследование в расположении английского клуба.

29-летний Родриго выступает за "Валенсию" с 2014 года. Всего он провел за клуб 220 матчей во всех турнирах, забил 59 голов и отдал 41 результативную передачу. Ранее играл за "Реал", "Бенфику" и "Болтон". За сборную Испании сыграл 22 матча и забил восемь голов.

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