"Валенсия" пополнилась итальянским защитником

Итальянский защитник Кристиано Пиччини перешел в "Валенсию", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Детали личного контракта не разглашаются.

Валенсийцы опубликовали ролик, в котором было объявлено о трансфере, но не было показано лицо игрока, а также не названо его имя. Впрочем, футболиста смогли опознать по его татуировкам.

25-летний Пиччини выступал за "Спортинг" с 2017 года, провел за клуб 40 матчей. Ранее играл за "Фиорентину", "Каррарезе", "Специю", "Ливорно" и "Бетис". Сыграл 1 матч за молодежную сборную Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

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