"Валенсия" пополнилась Максимовичем

Сербский полузащитник "Астаны" Неманья Максимович стал игроком "Валенсии", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался "летучим мышам" бесплатно и подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

22-летний Максимович выступал за "Астану" с 2015 года, провел за клуб 81 матч и забил 12 голов. Ранее играл за "Домжале". За сборную Сербии сыграл 3 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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