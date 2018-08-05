"Валенсия" поразила "Реал" ценой на Родриго

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль заявил, что клуб не продаст "Реалу" нападающего Родриго Морено меньше, чем за 120 миллионов евро, которые прописаны у него в контракте в качестве отступных.

"У Родриго есть опция о выкупе за 120 миллионов евро. Любой клуб, который хочет купить Родриго, должен заплатить эту сумму. Если мы получим 120 миллионов, то не сможем удержать игрока", - приводит слова Тораля Football Espana.

Ранее сообщалось, что на покупке 27-летнего Родриго настаивает главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги.

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