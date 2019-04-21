"Валенсия" потеряла Черышева из-за травмы

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев выбыл из строя из-за травмы.

Хавбек получил повреждение в матче 32-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (0:1, идет первый тайм) и был заменен на 34-й минуте.

В ближайшее время россиянина ждет медобследование, по результатам которого станут известны сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 28-летний Черышев провел за "Валенсию" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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