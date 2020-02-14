"Валенсия" потеряла Флоренци из-за ветрянки

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"Валенсия" потеряла Флоренци из-за ветрянки

Полузащитник "Валенсии" Алессандро Флоренци выбыл из строя из-за вирусного заболевания, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у 28-летнего футболиста диагностирована ветряная оспа. Сроки его восстановления неизвестны.

В конце января "Валенсия" арендовала итальянца у "Ромы" до конца нынешнего сезона.

В составе "летучих мышей" Флоренци успел сыграть 3 матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Валенсия" опубликовала заявление о готовности Черышева к матчу с "Атлетико". | http://soccernews.ru
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