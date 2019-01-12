"Валенсия" потеряла очки в игре с "Вальядолидом"

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Вальядолидом". Благодаря набранному очку "летучие мыши" поднялись на 9-е место, а "бело-фиолетовые" остались на 14-м.

"Валенсия" - "Вальядолид" 1:1

Голы: Парехо, 71 - 1:0, Алькарас, 82 - 1:1

"Валенсия": Нето, Гарай, Гайя, Пиччини, Габриэл, Солер, Васс (Коклен, 56), Парехо, Черышев, Родриго, Санти Мина (Гамейро, 80).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Мартинес, Мойяно, Калеро, Алькарас, Ануар (Мичел, 66), Тони (Чоп, 79), Кеко (Антоньито, 59), Плано, Унал.

Предупреждения: Плано (13), Мартинес (20), Унал (37), Парехо (64), Алькарас (67), Калеро (76), Коклен (81).

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