"Валенсия" потеряла основного игрока накануне поединка с "Барселоной"

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"Валенсия" потеряла основного игрока накануне поединка с "Барселоной"

Защитник "Валенсии" Хосе Гайя пропустит игру Примеры против "Барселоны".

Как сообщает официальный сайт клуба, 23-летний футболист повредил подколенное сухожилие на правой ноге.

В нынешнем сезоне на счету Гайя один забитый мяч в 26 играх.

Поединок между "Барселоной" и "Валенсией" состоится 2 февраля в 20:30 (мск).

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