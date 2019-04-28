"Валенсия" потеряла важнейшие очки в матче Примеры с "Эйбаром" (видео гола)

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"Валенсия" потеряла важнейшие очки в матче Примеры с "Эйбаром" (видео гола)

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Валенсия" проиграла "Эйбару" сыграли вничью со счетом 0:1.

После матча "Валенсия" осталась на шестом месте в турнирной таблице Примеры, отставая на три очка от четвертой позиции. "Эйбар" по-поднялся на 9-е место.

"Валенсия" – "Эйбар" - 0:1 (0:0)

Гол: Шарлес, 90+3 - 0:1

"Валенсия": Нето, Габриэл, Гайя, Ронкалья, Коклен (Собрино, 77), Васс, Ферран Торрес (Солер, 56), Парехо, Гедеш (Санти Мина, 83), Родриго, Гамейро.

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