"Валенсия" потеряла важнейшие очки в матче Примеры с "Эйбаром" (видео гола)
В матче 35-го тура чемпионата Испании "Валенсия" проиграла "Эйбару" сыграли вничью со счетом 0:1.
После матча "Валенсия" осталась на шестом месте в турнирной таблице Примеры, отставая на три очка от четвертой позиции. "Эйбар" по-поднялся на 9-е место.
"Валенсия" – "Эйбар" - 0:1 (0:0)
Гол: Шарлес, 90+3 - 0:1
"Валенсия": Нето, Габриэл, Гайя, Ронкалья, Коклен (Собрино, 77), Васс, Ферран Торрес (Солер, 56), Парехо, Гедеш (Санти Мина, 83), Родриго, Гамейро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|34
|65
|4
|Хетафе
|34
|55
|5
|Севилья
|34
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Эйбар
|35
|43
|10
|Эспаньол
|34
|43
|11
|Бетис
|34
|43
|12
|Леганес
|35
|42
|13
|Реал Сосьедад
|34
|41
|14
|Вильярреал
|34
|39
|15
|Леванте
|35
|37
|16
|Сельта Виго
|35
|37
|17
|Реал Вальядолид
|35
|35
|18
|Жирона
|34
|34
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|34
|28