"Валенсия" повесила ценник на Санти Мину

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"Валенсия" повесила ценник на Санти Мину"Валенсия" повесила ценник на своего форварда Санти Мину, информирует Plaza Deportiva.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "летучие мыши" будут готовы расстаться с 22-летним нападающим, если получат по нему предложение в размере не менее 20-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Мина забил 15 мячей и сделал 4 результативные передачи в 38 матчах за "Валенсию".

Напомним, форвард "Валенсии" Родриго отклонил предложения трех европейских грандов. | soccernews.ru

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