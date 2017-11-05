"Валенсия" повторила клубный рекорд 70-летней давности

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"Валенсия" повторила клубный рекорд 70-летней давности

В рамках 11-го тура Примеры "Валенсия" на своём поле разгромила "Леганес" со счётом 3:0.

Таким образом, "летучие мыши" выиграли в семи матчах чемпионата Испании подряд.

Как сообщает Gracenote Live, это повторение клубного рекорда, установленного в 1947 году. | http://soccernews.ru

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