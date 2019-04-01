"Валенсия" повторила клубный рекорд, установленный 77 лет назад

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"Валенсия" повторила клубный рекорд, установленный 77 лет назад

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Валенсия" на выезде одолела "Севилью" со счётом 1:0.

"Летучие мыши" продлили свою беспроигрышную серию до 16 матчей - это повторение клубного рекорда, который был установлен в сезоне 1941/42.

"Валенсия" не знает поражений с 22 января. С тех пор команда одержала 9 побед и 7 раз сыграла вничью.

Не пропустите видеообзор матча "Севилья" - "Валенсия". | http://soccernews.ru

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