"Валенсия" повторила клубный рекорд, установленный 77 лет назад
В рамках 29-го тура испанской Примеры "Валенсия" на выезде одолела "Севилью" со счётом 1:0.
"Летучие мыши" продлили свою беспроигрышную серию до 16 матчей - это повторение клубного рекорда, который был установлен в сезоне 1941/42.
"Валенсия" не знает поражений с 22 января. С тех пор команда одержала 9 побед и 7 раз сыграла вничью.
Не пропустите видеообзор матча "Севилья" - "Валенсия". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22