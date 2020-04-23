"Валенсия" предложила трёхлетний контракт экс-игроку "Реала"

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"Валенсия" предложила трёхлетний контракт экс-игроку "Реала"

Вингер "Наполи" Хосе Кальехон может по окончании текущего сезона вернуться в Испанию.

Сообщается, что "Валенсия" предложила 33-летнему футболисту контракт до 2023 года.

Также на экс-игрока "Реала" претендуют "Севилья" и "Фенербахче".

Летом Кальехон станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с "Наполи".

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