"Валенсия" предложит "Вильярреалу" обмен игроками с участием Черышева

"Валенсия" рассчитывает выкупить вингера "Вильярреала" Дениса Черышева, сообщает AS.

По информации издания, "летучие мыши" могли до 25 мая подписать россиянина за 8 миллионов евро, но не воспользовались этой возможностью.

Левантийский клуб хочет заполучить Черышева на постоянной основе путём обмена игроками. Они предлагают "Вильярреалу" в рамках сделки колумбийского защитника Джейсона Мурильо.

28-летний Черышев в минувшем сезоне сыграл за "Валенсию" 41 матч, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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