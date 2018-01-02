"Валенсия" предпримет попытки подписать вингера ПСЖ

Испанская "Валенсия" предпримет попытки подписать своего вингера Гонсало Гедеша, права на которого принадлежат французскому ПСЖ, на постоянной основе.

Об этом, как информирует le10sport, сообщил главный тренер "летучих мышей" Марселино Гарсия Тораль. В частности, он заявил: " Мы хотим сохранить его надолго. Питер Лим, владелец клуба, сказал, что собирается предпринять попытки подписать. Я думаю, он сделает все возможное, потому что он знает, что он - хороший игрок. Но этот трансфер во многом зависит от другой стороны ".

Напомним, "Валенсия" намерена арендовать форварда "Атлетико". | soccernews.ru