"Валенсия" представила Батшуайи и Гамейро

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"Валенсия" представила Батшуайи и Гамейро

"Валенсия" провела презентацию двух своих новичков - Миши Батшуайи и Кевина Гамейро.

Напомним, что Батшуайи перебрался в "Валенсию" из "Челси", а Гамейро - из "Атлетико". | http://soccernews.ru

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