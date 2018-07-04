"Валенсия" представила домашнюю игровую форму на следующий сезон

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"Валенсия" представила домашнюю игровую форму на следующий сезон"Валенсия" представила свой домашний комплект игровой формы на следующий сезон. Традиционно она будет выполнена в белом цвете.

Не пропустите: появилось фото гостевой формы "Спартака". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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