"Валенсия" представила два новых комплекта формы

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"Валенсия" представила два новых комплекта формы

Стало известно, как будет выглядеть новая форма "Валенсии" на следующий сезон.

Домашняя футболка выполнена в белом цвете с оранжевым воротником с черными полосами.

Основной цвет гостевых футболок - черный. Производством формы занималась компания Puma.

А еще: "Лацио" и "Валенсия" нацелились на игрока ЦСКА Чалова| http://soccernews.ru
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