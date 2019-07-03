"Валенсия" представила два новых комплекта формы

Стало известно, как будет выглядеть новая форма "Валенсии" на следующий сезон.

Домашняя футболка выполнена в белом цвете с оранжевым воротником с черными полосами.

Основной цвет гостевых футболок - черный. Производством формы занималась компания Puma.

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