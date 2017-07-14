"Валенсия" представила новую форму в стиле голливудского блокбастера

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"Валенсия" представила новую форму в стиле голливудского блокбастера

"Валенсия" креативно презентовала игровую форму на сезон-2017/18.

Видео: "Валенсия" в новой форме.

Экипировка изготовлена компанией Adidas и представлена в традиционных бело-черных цветах.

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