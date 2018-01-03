"Валенсия" претендует на экс-защитника "Рубина"

"Валенсия" проявляет интерес к защитнику "Порту" Ивану Маркано, сообщает Marca.

По сведениям издания, "летучие мыши" хотят воспользоваться тем, что контракт 30-летнего футболиста с "драконами" истекает летом 2018 года.

Таким образом, "Валенсия" намерена подписать Маркано, известного по выступлениям за "Рубин", по окончании сезона в качестве свободного агента или же в январе за небольшую сумму.

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